Incidente lungo la strada del Poggione: ferita una donna e i due figli. Bambino trasportato al Meyer

Incidente lungo la strada del Poggiale, nei pressi di Principina Terra.

Per cause in corso di accertamento, un’auto, guidata da una donna di 40 anni, con a bordo due figli, un bambino di 6 e una bambina di 10 anni, è uscita fuori strada.

La donna è stata trasportata in codice 2 al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia, il bambino è stato trasportato in codice 3 con l’elisoccorso all’ospedale Meyer di Firenze ed è ricoverato in prognosi riservata, mentre la bambina è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

La famiglia è residente a Grosseto.