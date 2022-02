Operaio cade da un ponteggio: trasportato a Siena con l’elisoccorso – VIDEO

Un’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto è intervenuta oggi pomeriggio, intorno alle 14, insieme ai sanitari del 118, a Braccagni per soccorrere un operaio di 32 anni caduto da un ponteggio in un cantiere edile.

L’uomo, in condizioni gravi ma stabili, è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena per un politrauma. L’operaio fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro della Asl Toscana Sud Est.