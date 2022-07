Donna cade sul greto del fiume: intervento dell’elisoccorso con il verricello

Intervento, ieri pomeriggio, domenica 24 luglio, per i tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Toscana, attivati dal Tco (Tecnico di centrale operativa di turno presso la centrale operativa del 118 di Empoli).

L’attivazione, sempre arrivata dal Tco in Centrale, è arrivata intorno alle ore 17 circa, per una donna infortunata in località Torniella, nel comune di Roccastrada.

La donna si trovava sul greto del fiume Farma quando, a seguito di una caduta, ha riportato un trauma ad una gamba.

Sul posto si è recata una squadra di tecnici della Stazione Monte Amiata, insieme a Vigili del Fuoco e personale sanitario.

Una volta in loco, i tecnici hanno richiesto l’intervento dell’Elisoccorso Pegaso 2 da Grosseto per il recupero della donna.

L’elicottero, arrivato sul luogo dell’incidente, ha provveduto all’evacuazione della ferita tramite il verricello.