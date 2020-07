Incidente sull’Aurelia, nei pressi dello svincolo di Alberese.

Per cause in corso di accertamento, un camioncino è sbandato, è uscito di strada ed ha finito la sua corsa in un campo adiacente l’Aurelia.

Sul posto, stanno intervenendo la Polizia stradale, i Vigili del Fuoco e il 118.

Notizia in aggiornamento