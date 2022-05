Oggi pomeriggio, martedì 24 maggio, alle 16.48, si è verificato un incidente lungo la strada delle Strillaie, nel comune di Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, un camion è uscito di strada. L’autista, un uomo di 56 anni, è stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso dell’ospedale Misericordia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica, un’ambulanza della Croce Rossa, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi.