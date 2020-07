Incidente sull’Aurelia: camion sbanda ed esce di strada

A causa di un incidente, è provvisoriamente chiusa al transito l’Aurelia, in direzione Roma, all’altezza del chilometro 162, a Orbetello, nei pressi del bivio per Manciano.

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un camion, che trasportava acqua minerale e che è uscito dalla sede stradale rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118.

Il conducente è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Siena.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Sul luogo dell’incidente, anche una squadra dei Vigili del Fuoco,che ha messo in sicurezza il camion.

Notizia in aggiornamento