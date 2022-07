Incidente Braccagni: il cordoglio di Confcommercio per la scomparsa di Antonio Panico

Confcommercio Grosseto esprime cordoglio per la scomparsa di Antonio Panico nel tragico incidente di ieri a Braccagni.

“Nostro associato da sempre – scrivono dall’Ascom Confcommercio Grosseto –, Antonio era una persona davvero molto cordiale, affabile e gentile, un uomo sempre solare che qui, in associazione, era praticamente di casa. Inoltre, si era dimostrato un bravo imprenditore, di quelli che si adattano ai tempi e che soprattutto sanno reinventarsi, fino a realizzare i propri sogni. E’ così che da agente di commercio nel 2011 ha aperto la sua pizzeria a Marina di Grosseto. Profondamente commossi per ciò che è successo ieri a Braccagni, siamo vicini alla famiglia di Panico per questa improvvisa quanto prematura scomparsa. Il nostro abbraccio va anche ai familiari delle altre vittime”.