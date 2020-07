Scontro frontale tra due auto: quattro persone ferite

Incidente stradale lungo la vecchia Aurelia, al bivio Bicocchi, nei pressi di Follonica nord.

Per cause di accertamento, due auto si sono scontrate e quattro persone sono rimaste ferite. I passeggeri delle vetture sono stati trasportati tutti quanti al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto dalle ambulanze del 118 giunte sul posto.

I feriti sono una ragazza di 18 anni di Torino (in codice 3), una ragazza di 19 anni di Roccastrada (in codice 3), un uomo di 22 anni di Roccastrada (in codice 3). I tre feriti presentano parametri vitali stabili e sono coscienti.

L’ultima persona ferita (in codice 1) è una donna di cui non si conoscono ancora le generalità.

Notizia in aggiornamento