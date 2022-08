Cade mentre percorre in bici la pista da sci: trasportato a Siena con l’elisoccorso

Incidente lungo la pista da sci in località Prato delle Macinaie, nel comune di Castel del Piano.

Per cause in corso di accertamento, oggi pomeriggio, intorno alle 14.20, un 48enne è caduto mentre era in sella alla sua bici ed è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto sono intervenute anche l’automedica e l’ambulanza della Misericordia di Abbadia San Salvatore.