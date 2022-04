Donna cade dalla bici lungo una discesa: trasportata a Siena in gravi condizioni

Incidente lungo la strada provinciale 105 di Tirli, nel comune di Castiglione della Pescaia.

Questo pomeriggio, intorno alle 14.15, una donna di 40 anni è caduta in un tratto in discesa mentre era in sella alla sua bici.

La donna è stata trasportata all’ospedale Le Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso 2 in codice 3. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche l’ambulanza di Castiglione della Pescaia.