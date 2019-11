Autoarticolato esce di strada e finisce in una fossa: conducente illeso

Incidente sulla strada provinciale 160, tra San Donato e Magliano in Toscana.

Per cause in corso di accertamento, un autoarticolato che trasportava vino è uscito di strada e si è ribaltato nella fossetta laterale alla strada.

Fortunatamente, l’autista del mezzo pesante è illeso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Orbetello e quelli di Grosseto, che hanno portato l’autogru per la rimozione del camion.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto in arrivo i Carabinieri per dirigere il traffico.