Incidente in città: scontro tra due auto, due persone ferite

Incidente stradale a Massa Marittima.

Questa mattina, intorno alle 8.50, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate in viale del Risorgimento.

Due persone sono rimaste ferite: un uomo di 53 anni è stato trasportato all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2, mentre una donna di 49 anni è stata trasportata all’ospedale di Massa Marittima in codice 1.

Sul posto, sono intervenuti i mezzi del 118 e i Carabinieri per i rilievi.