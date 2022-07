Incidente nella notte: scontro frontale tra due auto, tre persone ferite

Incidente stradale a Follonica, questa notte, venerdì 22 luglio, intorno all’1.30.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente in via Massetana.

Sul luogo dell’incidente, sono intervenute la Croce Rossa di Follonica, l’ambulanza Blsd di Punta Ala ed è stato attivato subito l’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato un uomo di 36 anni a Le Scotte in codice 2.

Altri due uomini sono stati trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 1.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Follonica.