Incidente questa mattina, poco dopo le 6, in via della Serenissima, a Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, un’auto, con a bordo una donna di 38 anni, è uscita di strada.

Sul posto, sono arrivati i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, a cui spetta il compito di risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

Data la gravità della condizione della donna, è stato deciso il suo trasporto all’ospedale di Siena con l’elisoccorso Pegaso.