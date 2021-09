Incidente in città: auto si ribalta e finisce in un distributore. Tre persone ferite

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 8.50, all’incrocio tra via Bulgaria e via Monterosa, a Grosseto.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Grosseto intervenuta sul posto, un’auto, con a bordo tre persone, si è ribaltata ed è finita all’interno di un autolavaggio di un distributore stradale.

Sul posto, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a posizionare sulla tavola spinale e ad estrarre i passeggeri dell’auto e a consegnarli al personale sanitario per le cure del caso.

Infine, i Vigili del Fuoco hanno effettuato le necessarie operazioni di verifica e messa in sicurezza della vettura e dei luoghi interessati dall’incidente.

I passeggeri, una donna di 80 anni e due uomini di 82 e 62 anni, sono stati tutti ricoverati al Pronto Soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2.