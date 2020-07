Scontro tra un’auto e un trattore: ferito il conducente della macchina

Un incidente si è verificato alle 22 circa di ieri sera sulla strada Vado Piano, nel comune di Capalbio.

Per cause in corso di accertamento, una Panda ha urtato un trattore e il conducente del’auto è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Grosseto.

Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona.