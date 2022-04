Incidente nella notte: auto esce di strada, due uomini trasportati a Siena con l’elisoccorso

Un incidente stradale è accaduto questa notte, alle 3, in località Terrarossa, nel comune di Monte Argentario.

Per cause in corso di accertamento, un’auto è andata fuori strada: i due uomini a bordo, entrambi di 26 anni, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in codice 2 con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto sono intervenuti anche la Misericordia di Porto Santo Stefano e i Carabinieri per i rilievi.