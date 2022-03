Incidente in città: tamponamento tra due auto, un uomo e due bambini in ospedale

Incidente stradale di fronte al cancello dell’ex Ilva, a Follonica.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono tamponate. Nell’incidente stradale sono rimaste coinvolte sei persone. Un uomo di 36 anni e due bambini sono stati trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2.