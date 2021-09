Auto esce di strada: uomo trasportato all’ospedale di Siena con l’elisoccorso

Incidente lungo la strada provinciale San Donato, nel comune di Orbetello.

Per cause in corso di accertamento, intorno alle 13.25, un’auto è uscita di strada. Il conducente, un uomo di 53 anni, è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 2 per un politrauma.

Sul posto, sono intervenuti anche un’ambulanza infermieristica della Misericordia di Albinia, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.