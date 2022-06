Incidente stradale, scontro tra due auto: illesi due bambini

Incidente stradale sulla strada provinciale 10 Follonata, nei pressi di Montemerano, nel comune di Manciano.

Per cause in corso di accertamento, un’auto con quattro persone a bordo si è scontrata con un’altra macchina.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, oltre ai Carabinieri.

Fortunatamente, non ci sono feriti gravi. Tra i quattro passeggeri dell’auto, anche due bambini di 5 e 7 anni, fortunatamente rimasti illesi.

Traffico rallentato sulla provinciale.