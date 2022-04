Scontro frontale tra due auto: donna trasportata con l’elisoccorso a Siena in gravi condizioni

Incidente in località Borgo Carige, lungo la strada provinciale Pedemontana, nel comune di Capalbio.

Questa mattina, poco dopo le 10.30, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate.

Una donna di 60 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice 3 dall’elisoccorso Pegaso 3 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto, sono intervenuti anche la Croce Rossa di Orbetello, i Carabinieri di Pitigliano e i Vigili del Fuoco di Orbetello.