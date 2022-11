Incidente lungo la strada del Cipressino: scontro tra due auto, due uomini feriti

Incidente lungo la strada del Cipressino, nel comune di Arcidosso.

Oggi pomeriggio, intorno alle 15.20, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Nell’impatto, sono rimasti feriti un uomo di 43 anni, trasportato con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena, e un uomo di 30 anni, trasportato all’ospedale Misericordia di Grosseto, entrambi in codice 2.

Oltre all’elisoccorso, sono stati attivati anche l’automedica di Castel del Piano, l’ambulanza della Misericordia di Castel del Piano, l’ambulanza della Misericordia di Santa Fiora, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.