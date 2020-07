Scontro frontale sulla strada del Cipressino: cinque persone ferite

Incidente sulla strada del Cipressino, nei pressi del bivio per Montalcino.

Per cause in corso di accertamento da parte di Carabinieri e Polizia Municipale di Cinigiano presenti sul posto, due auto si sono scontrate.

Nell’urto sono rimasti feriti tutti e cinque i passeggeri delle vetture. Nello specifico, un uomo alla guida del proprio mezzo, due donne e due uomini a bordo dell’altra vettura.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto, insieme al personale del 118 presente sul posto, ad estrarre i 4 feriti da una delle due auto ed hanno collaborato, sempre con i sanitari, a immobilizzarli sulle barelle spinali.

Il personale sanitario ha disposto il trasferimento in ospedale di tutte le persone coinvolte nell’incidente, di cui una donna trasportata con l’elisoccorso Pegaso giunto sul posto.