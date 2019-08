Incidente sulla Senese, auto sbanda e si ribalta: elisoccorso sul posto

Incidente intorno alle 8 di questa mattina lungo la Senese, in prossimità dello svincolo per Paganico Nord.

Per cause in corso di accertamento, un’auto è sbandata e si è ribaltata.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118, l’elisoccorso Pegaso e i Carabinieri.

Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso.

Notizia in aggiornamento