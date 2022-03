Incidente stradale sull’Aurelia.

Per cause in corso di accertamento, intorno alle 15.40 di oggi pomeriggio, all’altezza di Scarlino un’auto è sbandata e si è ribaltata. Una donna di 64 anni è stata soccorsa dall’ambulanza infermieristica di Follonica ed è stata trasportata in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.