Incidente nella notte: auto esce di strada e si ribalta

Incidente stradale questa notte, intorno all’1.30, in via Forte Stella, a Porto Ercole.

Per cause in corso di accertamento, un’auto con a bordo due persone è sbandata, poi è uscita di strada e si è ribaltata.

I due occupanti sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco di Orbetello e poi sono stati presi in carica dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri per i rilievi.