Auto precipita in una scarpata: donna trasportata a Siena con l’elisoccorso

Incidente lungo la strada provinciale del Castello, all’Isola del Giglio.

Questa mattina, intorno alle 11, per cause in corso di accertamento, un’auto è finita in una scarpata profonda una decina di metri. Nell’incidente è rimasta coinvolta una donna di 64 anni, soccorsa dal medico di emergenza del Giglio con un’ambulanza della Misericordia isolana.

La donna è stata poi trasportata in codice 2 dall’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena per un politrauma.