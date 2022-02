Auto sbatte contro una macchina parcheggiata: donna trasportata in ospedale

Incidente in via Australia, a Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, oggi pomeriggio, alle 16.30, un’auto condotta da una donna di 64 anni è andata a sbattere contro un’altra vettura, parcheggiata ai bordi della strada.

La donna al volante è stata trasportata in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto da un’ambulanza della Misericordia.