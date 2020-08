Incidente sull’Aurelia: auto tampona motrice, chiusa una corsia

Send an email

Incidente stradale sull’Aurelia all’altezza di di Giuncarico, lungo la corsia sud.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale presente sul posto, un’auto ha tamponato la motrice di un bilico.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco sul luogo dell’incendete, la donna al volante dell’auto, e unica persona a bordo del mezzo, era già stata presa in cura dai sanitari del 118.

Al momento la corsia sud dell’Aurelia risulta chiusa al traffico.

Notizia in aggiornamento