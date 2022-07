Incidente in paese: scontro tra un’auto e una moto, due persone ferite

Incidente stradale in via San Feriolo, a Ribolla, nel comune di Roccastrada.

Per cause in corso di accertamento, oggi pomeriggio, alle 18.43, un’auto si è scontrata con una moto.

Nell’impatto, due persone sono rimaste ferite: un uomo è stato curato sul posto e un altro, di 41 anni, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Grosseto.

Sul posto è intervenuta la Misericordia di Roccastrada.