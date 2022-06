Incidente in città: scontro tra un’auto e una moto, uomo trasportato in ospedale

Lunedì 27 giugno, i mezzi del 118 sono intervenuti alle 22 circa per un incidente stradale a Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, in via Giulio Cesare un’auto si è scontrata con una moto.

Il motociclista, un uomo di 54 anni, è stato trasportato all’ospedale di Grosseto in codice 2 da un’ambulanza della Misericordia.

Sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi.