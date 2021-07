Incidente lungo la Strada provinciale del Puntone, nel comune di Scarlino.

Per cause in corso di accertamento, una moto e un’auto si sono scontrate e due persone sono rimaste ferite: si tratta di un uomo e di una donna di 41 e 30 anni.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118 e i Carabinieri.