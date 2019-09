Incidente stradale ieri sera, intorno alle 21.30, sulla strada del Pollino, nel comune di Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate ed entrambi i mezzi sono finiti fuori strada.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno aiutato i sanitari del 118 a recuperare il motociclista ferito, la Polizia stradale e la Polizia Municipale.

Il centauro è stato trasportato in ospedale.