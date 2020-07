Scontro tra un’auto e una moto alla rotatoria: motociclista in gravi condizioni

Incidente alla rotatoria di viale Mascagni, a Grosseto, intorno alle 19 di questo pomeriggio.

Per cause in corso di accertamento, un’auto si è scontrata con una moto. Ad avere la peggio, è stato il motociclista, che, a causa dell’impatto con l’asfalto, ha sbattuto la testa e ha perso conoscenza.

L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena, dove è arrivato in codice 3 a causa di un trauma cranico.