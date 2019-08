Incidente in paese: scontro tra due auto e una moto, feriti trasportati in ospedale

Incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle 13, a Pitigliano, lungo la Maremmana.

Per cause in corso di accertamento, due auto e una moto si sono scontrate. I feriti sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nello scontro.