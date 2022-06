Incidente stradale: scontra tra un’auto e una moto, centauro in gravi condizioni

Incidente lungo la strada provinciale 152 questa mattina, intorno alle 12.30, nel comune di Gavorrano.

Per cause in corso di accertamento, una moto e un’auto si sono scontrate. Il conducente della macchina è rimasto illeso, mentre il motociclista, un uomo di 46 anni, è stato trasportato in codice 3 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Grosseto dall’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto, sono intervenuti l’ambulanza della Croce Rossa di Follonica e i Carabinieri di Bagno di Gavorrano e di Massa Marittima.