Incidente questa mattina, domenica 18 luglio, alle 7.50, lungo la strada provinciale 439, nel comune di Follonica.

Per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate.

Nell’impatto sono rimasti feriti due uomini, uno di 50 anni e l’altro di 60 anni, entrambi con politrauma: tutti e due sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto dalla Croce rossa di Follonica.