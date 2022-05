Scontro tra un’auto e una moto: due persone ferite

Incidente lungo la strada comunale che collega Buriano con Macchiascandona, nel comune di Castiglione della Pescaia.

Per cause in corso di accertamento, ieri pomeriggio, alle 18.45, un’auto e una moto si sono scontrate. Sul posto, sono intervenuti l’ambulanza infermieristica di Castiglione della Pescaia e l’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato un uomo di 45 anni, il conducente della moto, all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2.

Inoltre, una donna di 47 anni è stata trasportata in codice 1, con l’ambulanza, sempre all’ospedale grossetano.

Sono stati attivati i Carabinieri per i rilievi.