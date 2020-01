Scontro tra un’auto e una moto: due persone ferite

Incidente stradale tra un’auto e una moto al bivio di Ravi, nel comune di Gavorrano.

Intorno alle 12 di questa mattina, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, i due veicoli si sono scontrati.

Nell’impatto, sono rimasti feriti il conducente della moto e il passeggero dell’auto. Entrambi sono stati presi in carico della Croce Rossa e trasportati all’ospedale di Grosseto.

Dai primi accertamenti, sembrerebbe che i feriti non siano gravi.

Oltre a coadiuvare le operazioni di trasporto in ambulanza dei feriti, i Vigili del Fuoco di Follonica hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti dell’incidente.