Incidente sull’Aurelia: scontro tra un’auto e una moto, tre persone ferite

Incidente sull’Aurelia, all’incrocio tra via Emilia e la stazione di Capalbio.

Per cause in corso di accertamento, intorno alle 13 di oggi pomeriggio, un’auto si è scontrata con una moto.

Una donna di 24 anni è stata trasportata all’ospedale di Siena con l’elisoccorso Pegaso 1, mentre un uomo di 27 anni è stato trasportato sempre all’ospedale Le Scotte.

Inoltre, un uomo di 58 anni è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata di Capalbio, un’automedica di Orbetello, Pegaso 1, la Croce Rossa di Orbetello e la Polizia Stradale.