Auto si ribalta, uomo intrappolato nell’abitacolo: liberato e trasportato in ospedale

Incidente stradale nel comune di Monterotondo Marittimo.

Ieri sera, intorno alle 20.40, per cause in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata. Il conducente, un uomo di 33 anni, è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo ed è stato liberato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

Quindi, il ferito è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Grosseto da un’ambulanza del 118.