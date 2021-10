Incidente in città: scontro tra un monopattino e un’auto, la Stradale multa entrambi i conducenti

Giovedì scorso, nel pomeriggio, una pattuglia della Polizia Stradale di Arcidosso, transitando nei pressi della sede della Questura, si è imbattuta in un incidente appena accaduto e che ha visto coinvolti un’auto ed un monopattino a motore, condotto da un minorenne.

Lo scontro, avvenuto all’interno della rotatoria “G. Casinelli”, è accaduto in quanto l’auto, proveniente da via India, non ha rispettato la segnaletica verticale di dare precedenza, si è immessa nella rotatoria e ha colpito il giovane the in quel momento stava transitando in direzione di via Carnicelli a bordo del suo monopattino elettrico.

Accertato che il giovane, nonostante la caduta, non aveva riportato conseguenze, gli agenti hanno proceduto ai rilievi e, alla fine, hanno multato entrambi i conducenti: l’autista della vettura per la mancata precedenza, la madre del giovane per aver permesso al figlio di condurre il monopattino a motore senza indossare il casco protettivo, cosi come invece espressamente previsto dalla normativa vigente per i minori.