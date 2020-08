Incidente all’incrocio: scontro tra due auto, tre persone ferite

Incidente stradale lungo il rettilineo di Montelattaia, all’altezza dell’incrocio con la strada per Pian del Bichi, nel comune di Roccastrada.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Nell’impatto, tre persone sono rimaste ferite in modo non grave: si tratta di due uomini e una donna.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri.