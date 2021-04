Incidente sull’Aurelia: auto tampona moto, centauro trasportato in ospedale

Incidente sull’Aurelia oggi pomeriggio, intorno alle 15.45, nei pressi di Orbetello.

Per cause in corso di accertamento, una moto, guidata da un uomo di 34 anni, è stata tamponata da un’auto. A causa dell’impatto, il centauro si è fratturato un braccio ed una gamba ed è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Misericordia da un’ambulanza del 118.

Sul posto, è intervenuta anche la Polizia municipale.