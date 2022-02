Incidente nella notte, auto sbatte contro un albero: donna in gravi condizioni

Incidente stradale sulla strada provinciale 159, tra Manciano e Montemerano.

Coinvolta una giovane coppia di Reggio Emilia, formata da un uomo di 27 anni e da un donna di 23 anni, in vacanza nel territorio di Manciano.

Per cause in corso di accertamento, ieri sera, intorno alle 23, l’auto è sbandata, è fintato fuori strada e poi ha sbattuto contro un albero, finendo la sua corsa in una fossetta.

La coppia è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Grosseto da un’ambulanza del soccorso sanitario di Manciano.

La donna è in gravi condizioni, ha subito un trauma facciale importante ed ha una vertebra cervicale fratturata. E’ stata intubata e portata in rianimazione all’ospedale Misericordia. Le condizioni dell’uomo, invece, sono meno gravi.

I Carabinieri indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.