Auto esce di strada e finisce in un campo: due persone ferite

Incidente stradale in località Castellaccia, nel comune di Gavorrano.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, un’auto è uscita di strada ed è finita in un campo: i due passeggeri presenti all’interno del veicolo sono rimasti lievemente feriti.

Sul posto, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha messo in sicurezza il veicolo, mentre i due feriti sono stati trasportati da un’ambulanza del 118 in ospedale.