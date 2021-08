Incidente lungo la strada Origlio, nel comune di Capalbio.

Intorno alle 12.40 di questa mattina, per cause in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata. Sul posto, è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato una donna di 53 anni, una donna di 28 anni e un uomo al Pronto Soccorso di Orbetello.