Camion contro auto: macchina in una scarpata, muore un uomo

Incidente lungo la strada provinciale di Montiano, nel comune di Magliano in Toscana.

Intorno alle 8, per cause in corso di accertamento, un camion si è scontrato con un’auto. Un uomo di 83 anni è deceduto: la vittima è stata sbalzata fuori dall’auto, che è andata fuori strada ed è finita in una scarpata.

Nell’incidente è rimasto ferito anche un uomo di 40 anni, che è stato visitato sul posto dai sanitari del 118.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Croce Rossa di Magliano e la Misericordia di Albinia, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e, per precauzione, è stato mobilitato anche l’elisoccorso Pegaso.