Scontro frontale tra due auto: ferite due donne

Incidente stradale, ieri sera intorno alle 22, sulla strada provinciale 152, a Braccagni.

Per cause in corso di accertamento da parte di Carabinieri e Polizia Municipali giunti sul luogo dell’incidente, due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto, due donne di 27 e 30 anni sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale Misericordia di Grosseto dal 118. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto, è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha dato una mano al personale sanitario ad estrarre una delle due persone ferite dalla macchina e, successivamente, ha provveduto successivamente alla messa in sicurezza della strada.