Scontro tra un’auto e una bici in città: ciclista trasportata in ospedale

Incidente stradale a Follonica.

Questa mattina, poco dopo le 9, in via Mario Chirici, per cause in corso di accertamento, un’auto e una bicicletta si sono scontrate.

La ciclista, una donna di 49 anni, è stata trasportata all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2.